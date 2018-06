Kája a Jan Saudkovi se usmířili.

Oba slavní bratři společně vystoupili v talkshow Bejt Café, kterou tradičně pořádá židovská kongregace Bejt Praha.

Za bouřlivých ovací publika si Saudkové na závěr pořadu podali ruce. Evidentně dojatý Jan se vzápětí přiznal, že na svého bratra nikdy nezanevřel.

"My jsme se sice před časem rozešli, ale musím říct, že mám pořád Káju velmi rád a vážím si ho. Navzdory všemu, co se mezi námi stalo. A mám velkou radost, že dnes došlo k takovému chlapskému a doslova královskému usmíření," prohlásil.

Akci tajně zorganizoval šéf kongregace Bejt Praha Peter Gyeri společně se Sárou Saudkovou. Bývalá přítelkyně a dlouholetá spolupracovnice Jana Saudka doslova zářila štěstím, její záměr stoprocentě vyšel.

"Jsem velmi spokojená, protože Jan a Kája se mají bezesporu rádi. Ta bratrská láska v nich prostě je a doufám, že jim dlouho vydrží. Po tom všem, co spolu v životě prožili, by měli držet při sobě," svěřila se Sára.

V průběhu talkshow se probíraly i tragické události, které rodinu Saudků velmi hluboce zasáhly. Oba bratři totiž pouhou shodou náhod přežili holocaust. Za nacistické okupace byli internováni v Terezíně. Odtud je němečtí nacisté přesunuli do sběrného tábora v Polsku, kde byla shromažďována dvojčata, na nichž pak v nedaleké Osvětimi prováděl svoje nelidské pokusy nacistický zločinec Mengele. V táboře bratry posléze osvobodili ruští vojáci.

Jan Saudek se přiznal, že by po těchto děsivých zážitcích dokázal zabít člověka.

"Můj otec jednou za protektorátu šel na procházku se svým přítelem. Tatínkovi během ní jeho známý řekl, že v Německu existují zařízení, ve kterých jsou zabíjeni lidé včetně malých dětí. Otec mu odpověděl, že národ Schillera a Goetheho by nikdy nebyl schopen takových zločinů. To znamená, že můj otec, díky svému založení, by nebyl schopen zabít. Já jsem na tom trochu jinak. Když dnes slyším mluvit neonacisty nebo iránského prezidenta, jak vykřikuje, že holocaust nebyl a že Izrael vymaže ze světa, vím, že bych byl schopen v krizových situacích vzít do ruky pušku a jít střílet," prohlásil Jan Saudek.

"To, co jsme s bratrem zažili, je už dávno. Kdykoli se ale podobné hrůzy mohou znova opakovat. Zlo tady pořád je. Jak zabránit jeho šíření, to nevím. Alespoň chceme společně s bratrem varovat všechny lidi, aby zůstali ve střehu," dodal legendární fotograf.

V koncentračních táborech zahynula většina členů Saudkovy rodiny. Přežili Jan, Karel a jejich otec, který v Osvětimi přišel o sedm bratrů.