Kaiserová opět proti komunistům

11:35 , aktualizováno 11:35

Duše jako kaviár, film Milana Cieslara, má za sebou premiéru. A Karolína Kaiserová, kterou do něj režisér obsadil, si při té příležitosti odbyla reprízu. Stejně jako v případě slavnostního uvedení filmu Non Plus Ultras totiž vystoupila s protikomunistickým prohlášením.