Kaisera k broukům přivedl Beneš

Cychrus kaiseri byla samička, a tak se letos v létě vydali do asijských velehor znovu, aby objevili samce. Vrátili se sice bez něj, ale s mnoha zážitky.

"Potřeboval jsem k sobě někoho, kdo by mi stavěl stan, vařil, občas něco vypral, kdo by neremcal a byl dobrej. A Olda tohle všechno splňoval," vysvětluje Beneš v nadsázce, proč cestuje právě s Kaiserem.

Role mají rozdělené už před odjezdem. Beneš, který sbírá brouky od dětství, určuje, kam se pojede, co se bude dělat, Kaiser se stará o to, kde bude stát stan a co budou jíst. Pasti na brouky však kladou společně. Denně jich položí až tři sta. "Jsou to obyčejné umělohmotné kelímky, které se až po okraj zakopou do země a do nich se dá návnada, jako je třeba rumová tresť. Brouk přijde, spadne do kalíšku, ze kterého není schopný vylézt, a my si pro něj ráno přijdeme," popisuje Beneš.

Na Kaiserovi je prý dobré, že mu své úlovky ochotně přenechává. I když několik, a to dokonce živých kousků si už domů taky přivezl. "Z Oldy se stal nadšený entomolog. V těch vysokých průsmycích ve čtyřech a půl tisíce metrů nad mořem převracel kameny a rýpal se v lejnech," chválí kolegu Beneš. Metou všech entomologů je popsat co nejvíc nových druhů, metou tandemu Beneš - Kaiser je udržet se v takové kondici, aby mohli náročné výpravy uskutečňovat až do pozdního věku. Koneckonců, oba už na svém kontě objevy mají. Beneš dokonce několik.