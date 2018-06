Kaiser musel o Vánocích do nemocnice, má problém s krční páteří

Místo do divadla ale herec zamířil na jednotku intenzivní péče a představení muselo být zrušeno. „Má něco s krční páteří a vystřeluje mu to do ruky, která je kvůli tomu ochromená. A protože v tom představení má hrát na kytaru, tak to bylo zrušené,“ potvrdil informaci publicisty Jana Rejžka pro TN.cz Lábus.

Doplnil, že Kaiserův stav už se snad zlepšuje a na jednotce intenzivní péče si ho lékaři nechali pro jistotu na pozorování. Představení se podle Lábuse odloží, pravděpodobně na březen.

„Dělali mu všechna možná vyšetření, která dopadla dobře, takže ho snad brzy pustí domů. Nemělo by to být nic vážnějšího,“ věří Lábus.

Oldřich Kaiser se zapsal divákům do paměti zejména řadou scének, které sehrál právě s Jiřím Lábusem. Na filmovém plátně se naposledy představil v letošním snímku Jana Svěráka Po strništi bos.

Oldřich Kaiser na předávání filmových cen Český lev (březen 2017):



