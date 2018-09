Máma mě inspiruje každý den, říká dcera supermodelky Crawfordové

Cindy Crawfordová se na titulce magazínu Vogue Italia objevila poprvé v roce 1989. Její dcera Kaia Garberová, která 3. září oslavila sedmnácté narozeniny, následuje svou matku nyní, téměř po třiceti letech.

V rozhovoru teenagerka přiznala, že jako dítě své matce často probírala šatník a zkoušela si její oblečení, ale nikdy nevěděla, že je její máma světově známou supermodelkou. Gerberová sama byla prý odmalička posedlá módou a už na základní škole ráda experimentovala s různými styly.

„Baví mě vyjadřovat oblečením svou náladu a rozpoložení. A pak tady je samozřejmě moje máma, můj vzor. Vždycky jsem milovala ji pozorovat, jak si vybírá šaty na večer. Asi tomu nebudete věřit, ale jako dítě jsem vůbec netušila, jak moc je máma slavná. Ani jsem popravdě nevěděla, že je modelka. Pro mě to vždycky byla jen moje mamka, která občas odešla do práce, a tak to vlastně zůstalo dodnes. Je jednou z těch lidí, kteří si nikdy neberou práci domů a striktně svůj pracovní a soukromý život odděluje,“ říká dcera Crawfordové.

Kaia vyrůstala díky své matce ve společnosti dalších supermodelek jako je Claudia Schifferová, Naomi Campbellová, Linda Evangelista, Christy Turlingtonová a Helena Christensenová. Jak na to vzpomíná?

„Všechny máminy kamarádky mi dodávaly sebevědomí a podporovaly mě už v dobách, kdy jsem vůbec netušila, jak moc jsou slavné. Fakt je, že v soukromí byly úplně jiné, než jak je znáte z časopisů a přehlídek. Nohama na zemi. Obdivuji je. Nová vlna feminismu přinesla souznění žen, jaké jsem nikdy předtím neviděla. Ženy se nyní navzájem maximálně podporují a pomáhají si,“ říká Gerberová.

Jaké rady jí dala matka do života? Crawfordová své dceři prý vždy kladla na srdce, aby měla oči otevřené, užívala si cestování po světě, které s modelingem souvisí, neseděla po focení sama zavřená v hotelovém pokoji, ale nabrala co nejvíce zkušeností a chytla se každé dobré pracovní příležitosti.



Gerberová studuje dálkově školu v Malibu a těší se, až získá středoškolský diplom. I když se kvůli pracovním zakázkám ocitne často na druhém konci světa, s rodinou udržuje několikrát denně kontakt díky aplikaci Facetime. Když pak sama usíná v hotelovém pokoji, často nechá zapnutý mobil na polštáři, zavře oči a poslouchá, jak se baví její rodiče a bratr v jejich domě v Malibu, aby byla své rodině alespoň takto nablízku.