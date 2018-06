Máma nevypadá na svůj věk, není to fér, říká dcera Cindy Crawfordové

„Nerada se s ní fotím, protože je prostě až moc úžasná. Vůbec nevypadá na svůj věk. To není fér,“ smála se Kaia, která už odchodila mnoho módních přehlídek pro světoznámé značky a fotila titulní strany prestižních magazínů. S modelingem navíc začala ještě o něco dřív, než její matka.

Od mala je zvyklá na to, že kamkoliv s matkou přijde, všude si je lidé fotí, proto si chce ona sama své soukromí co nejvíc chránit.

„Vím, že už jsem známá, ale snažím se stejně uchránit soukromí. Mám profil na sociální síti, ale nedávám na něj všechno. Soukromí je pro mě důležité,“ sdělila Kaia v rozhovoru pro časopis Refinery29.



„Dávám si pozor na to, co přidávám na svůj profil, ale pořád je mi jen patnáct let, nechci se za každou cenu kontrolovat a být perfektní, protože taková být přeci nemusím. Hodně mě překvapuje, jak se lidé na sociálních sítích prezentují a jací jsou ve skutečnosti. Realita je úplně jiná. Já ukazuji svou přirozenost,“ dodala.



Gerberová už fotila pro magazín Vogue nebo značku Miu Miu. Odchodila i několik módních přehlídek pro značky jako je Moschino.



„Jsem na ni tak pyšná. Každá máma by měla radost z toho, že je její dcera krásná a úspěšná v tom, co dělá. Je tak mlaďounká a tak šikovná,“ doplnila její matka Cindy.

