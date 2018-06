Crawfordová zakázala dceři make-up, nesměla ho mít ani při focení

Z Crawfordové by si možná měly vzít příklad všechny matky, které své malé dcery líčí a všelijak uměle vylepšují, aby obstály v soutěžích krásy a modelingu.

Šestačtyřicetiletá Crawfordová se postarala o to, aby její desetiletá dcera byla dítětem i v reklamě.

"Nechtěla jsem, aby měla make-up nebo na fotkách vypadala starší," popsala Crawfordová pro Daily Telegraph, jak dohlížela na první kampaň, kterou její dcera fotila. Byla ale klidná, protože k Donatelle Versace má důvěru.

A i když kampaň dopadla dobře, modelka své dceři brání ve vstupu do světa modelingu.

Dcera Cindy Crawfordové Kaia Kaia Gerberová v kampani Versace

"Je příliš mladá na to, aby startovala kariéru. Pro desetileté není ani dost příležitostí. Ale když to bude chtít zkusit v sedmnácti, co bych jí pak mohla říkat," nechala se slyšet Crawfordová.

Sama také nezačínala ve třinácti jako některé současné modelky. První smlouvu s agenturou dostala ve dvaceti letech. Přitom je i po čtyřicítce vyhledávanou fotomodelkou.

Cindy Crawfordová (v roce 1997 a 2011)

Sama před časem prohlásila, že pokud by začínala teď, neměla by se svou postavou šanci. "Rozhodně bych se nestala supermodelkou. Vypadám až příliš zdravě. Moje postava s velkými ňadry, normálními boky a vypracovanými pažemi by se dnes nevešla do žádného návrhu pro přehlídková mola," řekla pro německý magazín Bunte.