Kadeřníci slavných: podívejte se, kdo tvoří image celebritám

Libor Šula

Majitel pražského The Salonu a moderátor Libor Šula se už několik let stará o vlasy například Štěpánce Duchkové, Daniele Peštové, Vendule Svobodové, Tereze Maxové, Líbě Šmuclerové či Báře Nesvadbové. "Ke známých osobnostem se ale nechovám jako k ´vipkám´, beru je stejně jako jiné klienty," vysvětuje, "takže jsem ochotný zůstat v práci do noci jak kvůli známé osobnosti, tak kvůli běžné zákaznici, pokud to má opravdu pádný důvod."

Přiznal však, že ze strany celebrit na vlastní kůži zažil neprofesionální chování. "Se svými zákazníky jsem nikdy neměl problém, až na jednu z největších českých celebrit, kterou nebudu jmenovat. Nechali mě čtyři hodiny čekat v salonu do půl jedné do rána a nakonec zavolali, že nedorazí, protože si to ona osobnost rozmyslela a mé služby už nepotřebuje. Možná byla i chyba v komunikaci, která neprobíhala přímo s klientem, ale s jeho manažerem," zavzpomínal.

"Svoji práci proto stavím na osobním vztahu s klientem, takže jsme si samozřejmě blízcí a zákazníci se mi často svěřují s osobními záležitostmi, protože jsou si jistí, že to zůstane jen mezi námi. Mezi mé nejoblíbenější klienty patři Líba Šmuclerová a moje nejlepší kamarádka Bára Nesvadbová, pro mě to jsou ženy, které jsou naprosto samostatné, zvládají rychlost života a přesto neztratily ženskost a jsou hrozně sexy," přiznal.

Blanka Hašková

"Mezi našimi zákazníky je řada osobností z českého showbyznysu, mohu uvést například Lucii Borhyovou, Olgu Šípkovou, Katku Průšovou, Táňu Kuchařovou, Jitku Čvančarovou nebo Michaelu Badinkovou. Ke všem celebritám máme úplně stejný přístup jako k ostatním zákazníkům, mají pouze jediné privilegium. Pokud je čeká nějaké natáčení nebo vím, že jsem o něco důležitého, od čeho se třeba bude odvíjet jejich budoucnost, jdu kvůli nim do práce klidně v noci. To je ale jediné privilegium a musím říct, že zatím nikdo z nich ho nezneužil," přiznala Blanka Hašková ze salonu Hair Area.

Negativní zkušenosti prý nemá, protože díky velkému počtu zákazníků si může vybírat, s kým bude spolupracovat. "Pokud si s někým nepadnu do oka, nepracuju s ním jen kvůli tomu, že je celebrita. Protože s řadou mých klientů jsem pracovala ještě předtím, než se stali slavnými, funguje mezi námi osobní vztah, takže se mi samozřejmě často svěřují s osobními věcmi. Některé osobnosti mě i žádaly o radu, podle které se pak zachovaly."

Roman Špaček

Mezi přední české kadeřníky patří i Roman Špaček ze salonu Joshua. Jeho rukama prošla i moderátorka televize Óčko Lenny Trčková, která vzbuzovala pozornost právě střídáním všeljakých účesů.

"Měla vždycky spíš svoje nápady, jak by její účes měl vypadat, ale na druhou stranu si vždycky ráda nechala poradit. Pamatuju si ji, když měla dlouhé hnědé vlasy, pak si dala číro a potom vystřihávku. Nakonec šla nakrátko a na blond. Spolupráce s ní je pohodová a fajn, nestalo se mi, že by došlo k nějakému nedorozumění, pokaždé jsme se v klidu domluvili," uvedl.

"Na styling chodí tak třikrát týdně, takže je vidět, že dbá o to, aby její účes byl vždycky perfektní," řekl vlasový mág.

Jakub Hájek

Jakub Hájek z kadeřnictví KO Hair Gods pečuje především o slavné pány. K jeho stálým zákazníkům patří například herci Jiří Langmajer nebo Ivan Trojan.

"Komunikace s nimi vždycky probíhá příjemně, zavtipkujeme a jdeme na věc. Špatnou zkušenost se známou osobností jsem snad nikdy neměl. Herci se většinou drží klasiky, kterou občas něčím ozvláštní, ale spíše si nechávají kvůli rolím delší vlasy," přiznal.

"Nejnejvšednější účes jsem asi dělal zpěvačce Alici Springs, takový asymetrický. Asymetrii sice nemám moc rád, ale ve výsledku to vypadalo skvěle. Kdybych si ale měl vybrat, koho stříhám nejraději, tak to jsou děti."

Leona Šenková

"Specializuju se na prodlužování vlasů. takže ke mně chodila například modelka Iva Frühlingová nebo moderátorka Lejla Abbasová. Nejradši jsem pracovala s Lejlou, vždycky, když přišla, sedly jsme si, popovídaly si a pak se šlo teprve na věc. Lejla si otevřela notebook a já jsem stříhala," směje se Leona Šenková, která patří do stejného týmu jako kadeřník Roman Špaček.

"Je výrazná sama o sobě, takže nikdy žádné výstřednosti nechtěla, kromě vrtulí, které jsem jí dělala. S nápadem nechat si vlastní vlasy přišla ona sama v době, kdy měla začít pracovat jako tisková mluvčí pro Michaela Kocába," dodala k Lejle Abbasové.

"Příjemné bylo i pracovat s Ivou Frühlingovou. Jakožto modelka je nenáročný zákazník, protože si nemůže dovolit žádné výrazné změny nebo extravagance. U mě byla, když chtěla prodloužit účes a přidat umělé vlasy. Jinak jsem ji většinou jen barvila na černo a zastřihávala konečky. Nevyžadovala žádné trendy a nechtěla změny, takže nebylo těžké se s ní vždy domluvit."

Petra Měchurová

I salon Petry Měchurové se pyšní hvězdnou klientelou. Až příště uvidíte Karla Gotta s manželkou Ivanou, zpěvačku Annu K. nebo návrhářky Beatu Rajskou a Liběnu Rochovou, hned si k jejich účesům můžete přiřadit právě tuto kadeřnici.

"Na focení jsem česala i herečku Aňu Geislerovou nebo modelky Danielu Peštovou, Simonu Krainovou a Terezu Maxovou," vyjmenovala další zákazníky.

"Každá spolupráce u nás probíhá dohodou, většinou se dojde nějakému kompromisu. Nestalo se mi, že by zákazník odcházel nespokojený. Pokud ale má nějaké námitky, vždy se účes ještě dodělá podle jeho představ. Nejrazantnější úpravu jsem dělala zpěvačce Anně K., když přecházela na mikádo s ofinou, nebo před několika lety Báře Nesvadbové, která si nechala udělat platinově blonďatý účes, který nosí dodnes. Se všemi osobnostmi jinak jednáme stejně jako s ostatními zákazníky, neděláme výjimky, každý zákazník je opečováván," dodala Petra Měchurová.