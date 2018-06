Kaddáfí má plastickou operaci obličeje, prozradil Berlusconiho lékař

Brazilský lékař podle italských médií operoval také italského premiéra Silvia Berlusconiho, samotný Ribeiro to ale zatím odmítl potvrdit.

"Chtěl jsem Kaddáfího obličej v roce 1995 pěkně vyhladit," řekl sedmdesátiletý lékař. Podle něj mu Kaddáfí tehdy vysvětloval, že je u moci už hodně let a nechce, aby ho libyjská mládež považovala za starého. Plukovník Kaddáfí se dostal do čela země státním převratem v roce 1969, kdy mu bylo teprve 27 let.

Na Ribeiru, který se prý nyní rozhodl vyzradit informaci o operaci, aby "přispěl k pochopení Kaddáfího osobnosti opředené mnoha spekulacemi a málo informacemi", působil prý libyjský vůdce navenek decentně a inteligentně. "Připadal mi nicméně zároveň uzavřený, plachý a chladný," dodal Ribeiro.

V roce 1994 jej prý oslovil tehdejší ministr kultury na kongresu plastické chirurgie v Tripolisu. Učinil to prý po konferenci o operaci prsou, kdy brazilskému expertovi řekl, že ho chce seznámit s "blízkou osobou". Ribeiro si tedy myslel, že bude zpevňovat ňadra nějaké ženy. "Prohlédnete našeho vůdce," pokračoval ale ministr, který jej dovedl ke Kaddáfího bunkru.

O rok později pak Pireiro přiletěl do Libye s kolegou Fabiem Nacachem, specializujícím se na implantaci vlasů. Pireiro při svém zákroku odsál Kaddáfímu tuk z oblasti břicha, který pak využil k vyhlazení vrásek, vyplnění tváří kolem lícních kostí a vyretušování staré jizvy na pravé straně čela. Za úkon obdržel prý chirurg obálku naditou americkými dolary a francouzskými franky.