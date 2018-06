Playmate Kachtíková má zpět štíhlou figuru, předvedla ji v Monaku

Třiatřicetiletá Kachtíková se až dosud věnovala dvouleté dceři Sofii a ve společnosti se příliš neukazovala. Role maminky je pro ni prý důležitější než večírky a přehlídky a navíc nebyla dost spokojená se svou postavou.

"Chtěla jsem se dostat do perfektní formy. První zakázky přišly sice už pár měsíců po porodu, ale co si budeme nalhávat, tělo se do dokonalých proporcí dostane za daleko delší dobu. Zvlášť když v těhotenství přiberete téměř třicet kilo,“ prozradila Kachtíková s tím, že do původní velikosti se dostala pomocí rad od populární cvičitelky Hanky Kynychové.

Před měsícem fotila Lucie Kachtíková v Římě

"Hanka je skvělá a na všechno jde lidsky a se svým osobitým humorem. Kombinací jejího jídelníčku na míru a cvičení na míru jsem se dostala na velikost, kterou jsem měla při soutěží Miss ČR v roce 2002,“ dodala.

Díky tomu se teď může vrátit k práci a na fotkách se klidně odhalí i do velmi odvážných plavek.

Postavu má Kachtíková opět jako před lety

Své dokonalé křivky předvedla i na monackém plese, kam přišla v luxusní přiléhavé róbě od návrháře Roberta Cavalliho. Tyrkysové šaty pošité tisíci kamínků si nechala dovézt přímo z návrhářova ateliéru v Milánu.

Na plese Červeného kříže, který je znám také jako ples růží, se setkala s bývalou švédskou playmate Victorií Silvestedtovou, kterou rozhodně nepovažuje za svou rivalku. Právě naopak. "Na ples růží jezdím každoročně a pokaždé se tu s Vicky potkáme a dobře se bavíme. Jsme obě rády, že můžeme pomoci charitě, kterou princ Albert celý rok tak pečlivě připravuje,“ vysvětlila Kachtíková.

"Seznámily jsme se při práci. V Monaku jsme spolu šly i jednu exkluzivní módní přehlídku, od té doby se přátelíme. A pak že je v modelingu jen nevraživost,“ dodala s úsměvem.

Victoria Silvestedtová na plese v Monaku Monacký kníže Albert tančil s manželkou na tradičním plese Červeného kříže

Kníže Albert pořádá ples každoročně první víkend v srpnu a zve na něj osobnosti z celého světa. Výtěžek pak putuje monackému Červenému kříži. Letos na něm byl kníže poprvé jako ženatý muž.

Na plese se k sobě novomanželé měli a ukázali, že jejich vztah není v troskách, jak se zdálo krátce po svatbě. Nicméně dosud nejsou známy výsledky testů DNA, které mají prokázat, zda kníže Albert je otcem dalšího nemanželského dítěte.