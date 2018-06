Kachna létala několik dní s hřebíkem v hlavě

Kachna, které se hřebík zapíchl pouhé čtyři milimetry od oka, podstoupila operaci, díky níž přežila hrozivě vyhlížející zranění.

Veterináři Nigel a Sharon Williamsonovi nazvali zraněného ptáka Tully. Trvalo 3 dny, než se podařilo zvíře s hřebíkem v hlavě chytit. S kačenou pak spěchali na operační sál, kde ji uspali, aby mohli odstranit hřebík vražený skrz hlavu.

"Než jsme ji chytili, viděl jsem, že létá, jí, plave a nevypadala, že by jí hřebík nějak vadil," řekl záchranář Nigel Williamson. "Když jsme ji dovezli do ordinaci, zjistili jsme, že hřebík minul všechny důležité orgány včetně mozku. Vyndali jsem ho ven za 15 minut," dodal.

Nikdo netuší, kdo mohl nevinnému zvířeti takto ublížit. Pan Williamson podezírá děti. "Viděli jsme mnoho takových bizarních zranění právě o prázdninách. Možná to byly děti. Je to opravdu nestydatý bezcitný čin. Je těžké uvěřit, že někdo může něco takového udělat," řekl deníku Daily Mail záchranář.

Naštěstí se kačena dobře zotavuje. Tully teď stráví 10 dní na antibiotikách, která mají zabránit infekci, pak by se měla vrátit do volné přírody. Tully se tak stala dalším šťastlivcem, který přežil hrozivé zranění hlavy. čtěte také Čivavě se zabodla do mozku obrovská vidlička, nehodu přežila.