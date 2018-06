Kačenka z VyVolených: Modelkou? Už nikdy!!

Lucie Váchová napsala z přehlídky

Takový zmatek na přehlídce jsem ještě nikdy nezažila! Šestihodinový nácvik choreografie byl nejspíš k ničemu, protože těsně před začátkem soutěže s názvem Svatební šaty roku 2006 pobíhalo 45 modelek a 45 návrhářů zmateně z levé strany mola na pravou a nevěděli, kudy vlastně mají jít.

Úvodní představení soutěžních modelů bylo tedy katastrofální. Skoro všechny modelky chodily jinak, než bylo předem domluvené…

Ale na druhou stranu diváky mohla utěšit alespoň velká koncentrace známých tváří, které se předvedly v nádherných modelech až oči přecházely. Mezi největší hvězdy určitě patřila Iva Kubelková, Katka Langerová, Katka Smržová, Monika Absolonová, Lejla Abbasová či Andrea Vránová - Kloboučková.

Katka z VyVolených mi po skončení řekla, že by jí modeling ani náhodou nebavil. Za prvé se necítí jako správná modelka kvůli své malé výšce a za druhé jí to vůbec nešlo.

"Místo toho, abych si to užila, jsem se strašně nervovala. Zkazila jsem to. Všechny to popletly a já se k nim přidala. Mám z toho hrozný pocit!“ posteskla si. Prý se chce ale přihlásit do modelingové agentury a zkusit focení a reklamu. To by jí bavilo rozhodně víc.

Mně osobně přišla na mole moc roztomilá, ale bylo vidět, že to není její parketa. Místo toho, aby hrdě předvedla svůj model, se skoro pořád stydlivě dívala do země. Každý nějak začíná, Katko!



Já jsem oblékla šaty Jany Hybnerové, která slavila úspěch na této soutěži před dvěma lety. Tehdy vyhrála a díky tomu se vepsala do podvědomí všech.

Maminka přišla v tampónech

Andrea Vránová-Kloboučková oznámila velký comback. Po roce a půl, kdy byla na mateřské dovolené se svou dcerou Aničkou, se vrací na přehlídková mola. Na soutěži předvedla model návrhářky Heleny Bedrnové, který měl jednu zvláštnost – byl pošitý tampóny! Někteří jen nevěřícně kroutili hlavou.To byl teda nápad…

Andree to moc slušelo. Díky spinningu se vrátila na svou původní váhu, kterou měla, než otěhotněla. Bylo na ní vidět, jak ráda je zpátky mezi modelkami. „Být maminkou je úžasná věc, ale po modelingu se mi vážně moc stýskalo,“ svěřila se. Nic ale nebude přehánět. Plánuje jen pár přehlídek do měsíce. Hlídání má sice zajištěné u babiček, ale od Aničky se jí nechce.

Vítězný model oblékla Kubelková

Letos se štěstí usmálo na model, ve kterém zářila Iva Kubelková. Nádherná nevěsta v šatech od návrhářky Valentiny Armandiové. Pomyslnou druhou cenu si odnesl návrhář Pavel Vlasák. Publikum nejvíce zaujal model, který předvedla modelka a moderátorka Lejla Abbasová.

Svou kolekci představil i Josef Klír, který si titul odnesl v loňském roce. Klání určeného výhradně českým návrhářům, se zúčastnila dále například Helena Bedrnová, Natali Ruden či Soňa Hlaváčková.

Na molu se představily tanečnice Anife Vyskočilová, herečka Klára Jandová, modelka Lucie Váchová, zpěvačka Monika Absolonová a také vítězky soutěže krásy Česká miss Kateřina Smejkalová, Renata Langmannová. O hudební část večera se starali Vlasta Horváth, Dara Rolins a Vašo Patejdl.

