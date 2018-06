Kačenčino osudové rozhodnutí

Když se vás zeptám, kde leží Kačenčiny hory, asi vědět nebudete. Napovím-li vám, že za krásnou Kačenkou chodí v bouři a vichru mocný Rýbrcoul-Krakonoš, pak vás jistě napadne, že krásná Kačenka nemůže bydlet nikde jinde než v Orlických horách. A tak dodnes, kdykoli se nad hory snese pořádná bouře, lidé říkají: "To se zase Krakonoš zlobí, že ho Kačenka nechce za muže." Ale zároveň vědí, že je tu ještě někdo, kdo Kačence pomůže. Zatímco Krakonoš dokončil v Kačenčiných horách dílo zkázy, Kačenka smutně přemítala o zničené přírodě ve své říši. Ve stejnou chvíli v sousední zemi za divokou řekou vzpomínal na Kačenku mladý vládce, který nedávno zabloudil v jejích lesích. Něžná dívenka s dlouhými zlatými vlasy mu vytrvale tančila před očima. Jemný hlas, štíhlá postava, škádlivý úsměv mu v jeho duši splývaly v harmonii krásy, něhy a moudrostí. Obdiv se změnil v touhu dívku znovu spatřit. Smutná Kačenka netušila, že někdo na ni myslí, že dokonce po ní touží. Starostlivě obhlížela žalující hory, aby posoudila škody, které spáchal uražený Krakonoš. Doprovázela ji věrná družina čtyřnohých přátel v čele s medvědem, rysem a vlkem. Do této bezradné chvíle nečekaně vstoupil Rampušák. Trochu ho překvapilo početné shromáždění, chtěl se s Kačenkou setkat o samotě, bez svědků, jako tomu bylo naposled, když do těchto míst zabloudil. Ale hned vycítil, že se něco zlého stalo. Po krátkém zaváhání řekl: "Dobrý den, Kačenko, pěkné odpoledne i vám, přátelé. Odpusťte, že jsem vás překvapil a bez ohlášení navštívil. Jestli přicházím nevhod, přijdu jindy. Nepřišel jsem ve zlém. Vidím, že máte nějaké starosti. Jestli vám mohu pomocí, rád pomohu." Když se Kačenka podívala na mladého muže, hned jí bylo veseleji. Také zvířátka ucítila okamžitou náklonnost k neznámému muži. "Dobrý den, příteli, buď vítán v našich horách. Ptáš se, co nás trápí? Máme strach z Krakonoše. Zlobí se na mne, mstí se za to, že jsem ho už podvakráte odmítla. Nabízel mi sňatek i společné kralování, ale já odmítla. Já ho nechci, nemiluji ho." Rampušák zajásal, jeho srdce se nedočkavě rozbušilo. "Znám dobře Krakonoše, vládce vysokých a strmých hor. Dokonce také spolu sousedíme. Žijeme vedle sebe v přátelství a v pohodě. Jeho chování je mi nepochopitelné." Rampušák se na chvíli odmlčel a usilovně přemýšlel. Sbíral odvahu. Ted', anebo nikdy. "Mám nápad. Nejdřív však musím přiznat, že jsem nepřišel jen na zdvořilostní návštěvu. Přišel jsem ti, Kačenko, vyznat lásku. Od chvíle, kdy jsem tě poprvé uviděl, nemohu na tebe zapomenout, nechci bez tebe žít." A bylo všechno venku. To bylo překvapení. Takový zvrat nikdo nečekal. Kačenka přiznala, že se jí mladý vládce také líbí. Brzy se konala svatba. Rampušák pozval přítele Krakonoše, leč ten zdvořile účast i svědeckou službu odmítl. Bohužel, srdečné přátelství Krakonoše a Rampušáka se změnilo v chladný mír. Kačenčinu svatbu vzal na vědomí, ale nikdy se s ní nesmířil. Kačenka s Rampušákem ve štěstí, lásce a zdraví žije v Orlických horách dodnes.