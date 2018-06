Bizarní móda: kabát z chlupů pro muže, chlupaté punčocháče pro ženy

Výroba kabátu v přepočtu za 75 tisíc korun trvala 200 hodin a pracovala na něm čtveřice návrhářů. Více než milion pramenů chlupů pochází z mužských hrudníků. Právě ty byly také důvodem pro tuto reklamu. Jde o protest proti šířícímu se zjemňování britských mužů, kteří si stále častěji vyholují hrudníky.

"Objednali jsme si kabát Man-Fur jako poslední varování pro muže v naší zemi. Je to způsob, jak jim dodat odvahu, aby se vrátili k hodnotám sebejistého mužného muže minulých let, který by se nonšalantně vysmál do obličeje nepříznivé době a byl hrdý na svou mužnost," řekl mluvčí výrobce nápojů Wing-Co. pro magazín The Inquisitr.

Nejde ale o první netradiční kousek oblečení, který jakoby navrhli pro extravagantní zpěvačku Lady Gaga. Nedávno se zase na čínské blogovací síti Sina Weibo objevily punčocháče, které prý zaručeně ochrání ženy před útoky úchyláků. Vypadají totiž jako neholené chlupaté nohy.