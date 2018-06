K zimě patří sníh a ne palmy, říká milovnice lyžování Verešová

Do nejvyhledávanějšího horského střediska v Česku jezdí Andrea Verešová každý rok. Nechyběla tu ani letos, kdy poprvé postavila na lyže i svého téměř ročního syna Daniela Tobiáše.

"Dcera Vanessa je už zdatná lyžařka, v pohodě sjíždí červenou i modrou sjezdovku. Letos poprvé si lyže vyzkoušel i Daniel a musím říct, že mu to šlo," líčí modelka, která k zimním sportům byla sama vedena už od dětství. "Dětství jsem prožila takřka na sjezdovce, prarodiče měli kdysi dům v horách za Žilinou, ke kterému patřil i vlek. Dále než do rekreační fáze jsem ale lyžování nedotáhla, byla jsem vždycky spíš studijní typ," objasňuje absolventka francouzského lycea, o které se téměř neví, že studovala celkem šest jazyků.

Andrea Verešová s rodinou na lyžích

Verešová se v Krkonoších opět předvedla v nové lyžařské módě a její zlaté vázání se okamžitě stalo předmětem diskusí. Modelka však vysvětluje, že nejde o žádný rozmar, kterým by chtěla dávat najevo, že si může dovolit každou sezonu lyžovat v jiné kolekci.

"Jsem tváří značky, která mimochodem obléká i českou reprezentaci, takže každý rok prezentuju jejich novou fashion linii. Ta letošní se jmenuje Aurum, což znamená zlato. Proto se na jejich lyžích, vázáních a dalších doplňcích tato barva často objevuje, je to však jen barva, do ryzího zlata, jak často o sobě čtu, má skutečně daleko," říká pobaveně Verešová.

Po svátcích, které se u modelky nesly čistě v duchu rodinné pohody, a úspěšném vstupu do roku 2011, který ve Špindlu byl z části i pracovní, si nyní hodlá Verešová dopřát čistě soukromou dovolenou, kde s manželem Danielem Volopichem a dětmi nebude středem zájmu.

"Chtěli bychom ještě vyrazit na týden do Alp, tropy určitě nehrozí. Do teplých krajů mě to na rozdíl od našich přátel v zimě opravdu netáhne, bojím se následků aklimatizace. Střídat tak vysoké teplotní rozdíly, je podle mého názoru hodně nezdravé," uzavírá Andrea Verešová.

Kromě Verešové se na přelomu roku objevily v českém Aspenu i další známé tváře jako Gábina Partyšová, Šárka Vaňková s novým partnerem, syn bývalého premiéra Tomáš Topolánek či miss Jana Doleželová.