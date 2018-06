K táboráku si Zich kytaru nebere

Podstatně delší léto by potřeboval zpěvák Karel Zich, aby zvládl všechno, co si předsevzal. Chce být co nejvíce se svou nemocnou maminkou na chalupě na Chodsku a zároveň by nerad ošidil své potomky a současnou partnerku. Přitom nesmí zapomínat ani na kytaru, protože kdyby nehrál, změkla by mu bříška prstů a čekal by ho bolestivý začátek sezóny.