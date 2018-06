K setkávání patří čaj

Jasmínová čajovna na Janském vršku se na první pohled podobá jiným místům, kde se holduje nápoji ze spařených lístků. Na druhý pohled tu však jedna zřejmá odlišnost je: chybí puntičkářská obřadnost, tak typická pro některé ctitele čajových dýchánků. »Do čajoven většinou chodí jen mladí lidé - ale já jsem chtěla, aby se k nám nebála vstoupit třeba starší paní s taškou v ruce, která jde náhodou kolem,« říká majitelka LENKA MACHOVÁ.* Jedna z prvních otázek, které dostává člověk, když přijde na návštěvu, zní: Dáte si čaj, nebo kávu? Proč bych se měl rozhodnout pro čaj?Čaj je určitě zdravější a patří také k současnému trendu, kdy se lidé vracejí k pozapomenutým tradicím a dovednostem. Ale především čaj nabízí mnohem větší výběr než káva: každý si může najít svůj druh.* Jak se pozná dobrý čaj?Nejjednodušším vodítkem může být už cena - do ní se totiž promítá i práce ochutnávačů, kteří posuzují kvalitu čaje. Ve velkoobchodě se cena nejlepších směsí pohybuje okolo tří tisíc korun za kilogram.* A co na pohled?Dobrý čaj se pozná podle velikosti lístků, mezi nimiž by mělo být co nejméně řapíků. Známkou kvality je i co největší množství tipsů vrcholových pupenů. Vypadají jako zlatavě zbarvené částečky mezi tmavými lístky.* Je sáček znakem horší kvality?Do sáčků se obvykle balí čajový prach. Kdybych chtěla uvařit dobrý čaj pro své přátele, tak bych si čaj v sáčku nevybrala.* Znám člověka, který při přelití čajových lístků zmáčkne stopky. Když dojdou na konec třetí minuty, nápoj sleje a usrkne první doušek. Nepřehání?Záleží na tom, co chce z čaje vyluhovat. Chcete-li v něm mít méně tříslovin, slijte ho po třech minutách, pokud vám třísloviny nevadí, můžete ho slít po čtyřech minutách, silný čaj se může luhovat i pět minut. Svou roli samozřejmě hraje i typ čaje: třeba darjeeling se má vyluhovat jen dvě a půl až tři minuty.* Co dávají čaji třísloviny?Čaj obsahuje nejen kofein a třísloviny, ale i vitaminy a řadu minerálů třeba vápník nebo draslík. Co z nich zůstane v šálku, záleží právě na tom, jak dlouho necháme čaj vyluhovat. Třísloviny, které jsou blahodárné třeba pro lidi se střevními problémy, dávají čaji trpčí chuť - až při delším, třeba desetiminutovém vyluhování začíná čaj »padat na jazyk«.* Někdo ohrnuje nos nad čajem s mlékem, Angličani by zase kroutili hlavou nad citronem. Patří podle vás do čaje dochucovadla?Kultura pití čaje se v různých koutech světa liší: v Asii dávají do čaje máslo, u Angličanů je normální přidávat mléko - a dokonce oni sami vedou spory, jak jej správně připravit: má se čaj přilévat do mléka, nebo naopak? Někdo přidává med, citron - záleží na individuální chuti každého člověka. Podle mého názoru se dochucovadla nehodí k zeleným čajům, zatímco u černých čajů nevadí.* Hlavně děti by určitě hořký čaj nepily...Děti by neměly pít moc silný černý čaj, a zelený čaj bych dětem nedoporučovala už vůbec, protože snižuje krevní tlak. Dětem obvykle nejvíc chutnají ovocné čaje, v nichž je i kandované ovoce a bylinky. Mají rády také úplný »nečaj« - nápoj zvaný Roobois. Ten se vyrábí z kůry tropické liány, neobsahuje kofein a má v sobě spoustu vitaminů a minerálů.* Vaříte jiný čaj v zimě a jiný v létě?Čaj má termoregulační schopnosti: zelený čaj spíše ochlazuje, černý zase teplo dodává. Podobně je tomu i s příměsemi: čaj se zázvorem nebo s orientálním kořením je výborný pro chladné období, v létě se zas hodí lehčí čaje dochucené květy, citronem nebo pomerančovou kůrou.Horkou vodou přelejte dvojnásobné množství směsi, než obvykle používáte.Každou čajovou sklenku do poloviny nebo do dvou třetin naplňte ledem a rychle zalijte horkým nápojem.