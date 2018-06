K Paris Hiltonové se chtěl vloupat ozbrojený muž, policie ho zatkla

Policie potvrdila, že zadržela asi čtyřicetiletého muže, který patrně chtěl do domu vniknout. Nikdo přitom nebyl zraněn.

Zdroje blízké bohaté dědičce řekly, že Hiltonová zpozorovala muže na záběrech bezpečnostní kamery a okamžitě zavolala policii. Hiltonová muže neznala. Policie ho později identifikovala jako Nathana Lee Paradu, který byl už dříve obviněn z vloupání a propuštěn na kauci.

Nathan Lee Parada se snažil dostat do domu Paris Hiltonové se dvěma noži

"Děsivé, právě jsem se probudila a nějaký muž se snažil vloupat do mého domu se dvěma velkými noži v ruce. Policisté jsou tu a zatýkají ho," napsala Hiltonová.

Sláva, kterou se Hiltonová snaží získat jakýmikoli prostředky, jí nepřináší jen příjemné okamžiky. Její bohatství je lákadlem pro zloděje a ona sama objektem pronásledování pro narušené lidi.

Svou bezpečnost posílila, když se jiný muž s nožem snažil dostat do kanceláře jejího otce a vykřikoval při tom, že je její snoubenec. "Teď mám ochranku, takže se cítím v bezpečí. Je to jedna z věcí, se kterou se člověk musí naučit žít, ale stejně je to děsivé," řekla Hiltonová.