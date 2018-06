K nejbohatším Švýcarům patří i Becker, Collins a Onassisová

Tak razantní zvýšení se odůvodňuje také tím, že v uplynulé dekádě do Švýcarska řada zahraničních prominentů přenesla své bydliště. Učinili tak například jezdci formule 1 Bernie Ecclestone a Michael Schumacher, rocková zpěvačka Tina Turnerová, magnát firmy Ikea Ingvar Kamprad, dědička po proslulém dirigentovi Eliette von Karajanová či pivovarský podnikatel Alfred Heineken.Panstvo přitahuje nejen podmanivá krajina, ale také příznivé daňové klima, soudí časopis. Nezávisle na skutečném majetku mnohé obce žádají od bohatých zájemců o bydliště jen placení daňového paušálu.Tři sta nejbohatších Švýcarů a cizinců žijících v alpské konfederaci disponuje majetkem ve výši 374 miliard franků. To odpovídá pětině jmění v zemi. Seznam superboháčů vedou švýcarské rodiny Oeriových a Hoffmannových, které jsou velkoakcionáři basilejského farmaceutického gigantu Roche. Tyto rodiny, stejně jako šéf Microsoftu Bill Gates, který si našel ve Švýcarsku svou adresu, tak patří i k nejbohatším na světě. V desítce nejbohatších ve Švýcarsku je šest cizinců, mezi nimi i lichtenštejnský kníže Hans Adam.Jsou nadaní a známí, tvořiví a kultivovaní, nápadití a vynalézaví, většinou virtuózně zacházejí s umem a penězi a mají jen jediný kaz: nejsou Švýcary, i když v jejich zemi žijí, napsal švýcarský list Blick.Pestrý národ populárních, bohatých a krásných s povolením k pobytu žije většinou u vody: v Montreux, Ženevě, Curychu či Basileji. Pominou-li se čistě daňově technické důvody a la Bill Gates, Udo Jürgens nebo Alain Delon, má to tradici: myslitelé a spisovatelé jako Stendhal, Strindberg, Hugo, Dumas, Balzac, Proust, Tolstoj, Voltaire, Rilke, Nabokov, Hemingway a Zuckmayer svého času prozařovali Švýcarsko, konstatoval Blick.