K Cyrusové se dobýval muž s nůžkami, policie ho zadržela

Zatčený se jmenuje Jason Luis Rivera a je mu 40 let. O víkendu přelezl plot u losangeleského sídla celebrity a bušil na dveře a zdi domu. Cyrusová v době sobotního incidentu nebyla doma.

Policie muže našla ve křoví, kde se schovával, a zatkla ho kvůli vniknutí na cizí pozemek.

Dům devatenáctileté Miley Cyrusové

Server TMZ.com přinesl i záznam ze zatýkání. Je na něm slyšet, jak vetřelec blížící se policii tvrdí, že se s Cyrusovou pět let přátelí a dokonce že je jeho ženou.

Devatenáctiletá Cyrusová se proslavila účinkováním v dívčím televizním seriálu Hannah Montana. Prosadila se také jako zpěvačka díky hitům jako Party in the U.S.A. a The Climb.

Nedávno úplně změnila image, když si nechala ostříhat dlouhé vlasy nakrátko. Punkový účes se řadě fanoušků nelíbí.