K České Miss se připojilo dalších 21 krásek, vybírala je i Lutovská

Před dvěma lety si Iveta i Tereza samy sérii castingů prošly, a tak na rozdíl od ostatních porotců znají i roli obrácenou a pocity, které uchazečky o titul miss v průběhu dne prožívají. Ani jedna z rolí není jednoduchá, a ať už se jedná o soutěžící nebo o porotce, je celodenní casting poměrně náročnou záležitostí.

"Jsem ráda, že dnes sedím mezi porotci, protože je mi dvacet sedm let a myslím si, že castingy jsou pro mladší modelky a slečny. Některé z nich to zvládají skvěle, ale některé se jistě přeceňují. Není to jen o tom, že přijdou na casting, ale měly by se na to dobře připravit, když chtějí soutěžit o titul v soutěži krásy," říká Iveta Lutovská.

Tereza Budková, Eliška Bučková a Iveta Lutovská jako porotkyně České Miss

Zdůrazňuje, že okřídlené "Šaty dělaj člověka" platí v tomto případě dvojnásobně. "Podle mě by měly mít pěkné elegantní oblečení a být upravené. Viděla jsem tu i slečnu, která přišla ve vydřených džínách a vytahané halence, a to určitě na ženskosti nepřidá," doplnila Česká Miss roku 2009.

Předsedkyní poroty byla jako tradičně ředitelka soutěže Michaela Maláčová a kromě vzhledu ji u nových adeptek zajímala i znalost cizích jazyků a předchozí zkušenosti s modelingem. Nezáleželo primárně na tom, zdali dívka mluví jedním či třemi jazyky, ale bylo důležité především to, jak se prezentovala.

Casting byl občas náročný...

O účast v soutěži Česká Miss mělo zájem téměř tisíc dívek, a i přesto, že castingy proběhly i mimo Prahu, měly soutěžící vždycky krátký čas na to, aby porotu zaujaly.

Tereza Budková se umístila v roce 2009 druhá, ale kvůli svému věku se nemohla modelingu věnovat naplno a teprve po maturitě v květnu 2010 se přestěhovala do Prahy. V současnosti jezdí za prací modelky velmi často do sousedního Německa.

Podle jejích slov je ráda, že už má nervozitu spojenou se soutěžením v soutěži miss za sebou a nyní se cítí lépe v roli porotkyně. "Mezi adeptkami jsem viděla pár slečen, které mě opravdu zaujaly, ale převážně se v tom shodnu s ostatními porotci. Stejně jako v našem ročníku jsem i letos zaznamenala dívky, které by na sobě měly zapracovat, než budou chtít soutěžit. Zpevnění postavy a zhubnutí pár kilo by jim určitě prospělo a měly by větší šanci probojovat se do finále," zhodnotila casting v roli porotkyně vicemiss Budková.

Série castingů začala 21. listopadu v Ostravě, pokračovala v Brně a v Plzni a vyvrcholila v Praze. Postoupilo 43 dívek.