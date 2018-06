Justina Biebera z USA nevyhostí, problémům na letišti se ale nevyhne

Justina Biebera obviněného z řízení pod vlivem návykových látek a bez řidičského průkazu a z dalších přečinů zadrželi ve čtvrtek několik hodin na letišti v Los Angeles. A bude se to prý opakovat.

Bieber se do USA vracel z Japonska, kde se dopustil dalšího skandálu, když se šel poklonit kontroverzní svatyni Jasukuni. Netušil, že je zde mimo obětí války uctíváno také 14 válečných zločinců a od fanoušků z Číny a Jižní Koreje si vysloužil kritiku (více o svatyni čtěte zde). Fotky z Jasukuni Bieber stáhl z internetu a veřejně se omluvil. "Myslel jsem, že je to jen místo pro věřící. Všem, kterých jsem se dotknul, se omlouvám," napsal.

Návštěvy šintoistické svatyně Jasukuni vyvolávají opakovaně rozhořčení v zemích, které byly obětí japonské válečné agrese.

Když se po tomto faux pas z Japonska vrátil, celníci ho zadrželi na letišti a několik hodin mu nedovolili vstoupit do země. Musel se podrobit přísné kontrole všech věcí a čekat na oficiální vpuštění do země tak dlouho, dokud nebylo jisté, že není na území USA hledán jako obviněný z trestného činu.

"Byl to rutinní druhotný výslech, kterým bude muset Justin teď procházet pokaždé, když se vrátí zpět do naší země, protože má zahraniční státní příslušnost. Je to standardní předpis, zvláště platný u osob, které měly problémy se zákony na území USA," píše k tématu časopis Us Magazine.

V únoru tohoto roku odvedli dvacetiletého Kanaďana k výslechu na letišti Teterboro v New Jersey.

Vyhoštění mladého Kanaďana si dokonce přeje 270 tisíc Američanů. Podepsali petici, kterou se musel zabývat Bílý dům.

"Chceme, aby nebezpečný, bezohledný, destruktivní a drogy zneužívající Justin Bieber byl vyhoštěn z USA," žádali petenti. "Ohrožuje nejen bezpečnost naší země, ale má také neblahý vliv na naši mládež," zdůvodňovali svou žádost.

Jejich iniciativa byla zamítnuta z formálních důvodů. O odejmutí pracovního povolení mohou rozhodnout jen soudy a není to věc prezidenta Spojených států, vysvětlil Bílý dům.

Kromě obvinění v USA má Bieber na krku žalobu i doma v Kanadě. Je obviněn z napadení řidiče luxusní limuzíny převážející Biebera s jeho kolegy na konci loňského roku v Torontu.

Podívejte se na záběry z Bieberova únorového zatčení v USA: