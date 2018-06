Justin Timberlake se rozešel s přítelkyní, zrovna když točí s bývalou

Timberlake žil s Bielovou tři roky. Jejich vztah však prý už delší dobu neklapal a teď se rozhodli, že je čas ho ukončit.

"Justin si opravdu myslel, že Jessica je ta pravá. Ona to cítila stejně, ale pak jejich vztah jaksi ustrnul. Oba se snažili nějak to zachránit. Zůstanou přáteli, ale láska už v tom není," řekl listu Sunday Mirror jeden jejich známý.

"Bylo to vzájemné. Dohodli se, že to mezi nimi na manželství a děti nevypadá, a tak bude lepší, když každý půjde svou vlastní cestou. Oběma to bylo jasné už nějakou dobu. Byla to jen otázka času," dodal zdroj.

Justin momentálně pracuje na nové komedii Bad Teacher. Při tomto filmování se znovu setkal se svou bývalou přítelkyní Cameron Diazovou, začal s ní trávit hodně času a zdá se, že v její společnosti jen kvete.

Justin Timberlake s Cameron Diazovou při natáčení filmu Bad Teacher

"Byla to Cameron, která Justina přemluvila, aby na tomhle filmu pracoval. Chtěla ho tam už od začátku projektu. Ve scénáři jsou dokonce i různé milostné scény a spousta líbání. A zdá se, že si to oba užívají," podotkl jejich známý.

Timberlake se v poslední době méně věnuje hudbě a tráví víc času filmováním. A když to náhodou zahrnuje i líbání bývalé přítelkyně, která o něj zřejmě má znovu zájem, vůbec mu to nevadí.