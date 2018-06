Justin Timberlake se dal na alkohol, vyvinul novou tequillu

Timberlake se vyvíjením nového druhu tequilly s názvem 901 zabýval více než dva roky. Po měsících tvrdé práce konečně začátkem května očekávaný nápoj zaplaví regály obchodů s alkoholem v New Yorku, Los Angeles, Las Vegas a St. Luis. Neobvyklý název nového druhu kaktusového likéru vysvětlil mluvčí zpěváka. "901 je ta chvíle v noci, kdy večer končí, ale tvoje noc právě začíná. A navíc je to směrovací číslo Justinova rodného města," uvedl tiskový mluvčí a dodal, že Timberlake vyrůstal v Memphisu.

Justin Timberlake očividně ví, jak se zabezpečit. Nejen, že je úspěšný zpěvák, herec a producent, ale navíc vede vlastní hudební label s názvem Tennman a nedávno rozjel vlastní módní kolekci. Na poli módy je Timberlake velice úspěšný, neboť byl před pár týdny americkým časopisem CQ zvolen nejlépe oblékaným mužem Ameriky. Důvodem jeho vítězství byl fakt, že se v oblékání nebojí riskovat, nosí své oblíbené klobouky, vrství oblečení, nebrání se úzkým kravatám a má vousy.

Úspěch se Timberlakea drží, i co se týče žen. Dlouhou dobu plnil titulní strany bulváru po boku popové hvězdičky Britney Spearsové, před časem překvapil svůdným videem ke svému singlu What Goes Around Comes Around, kde mu společnost dělala sexy herečka Scarlett Johanssonová, a úspěch korunoval hitem 4 Minutes, kde si střihnul duet s popovou královnou Madonnou.

Ve skutečnosti ale jeho srdce už delší dobu patří herečce Jessice Bielové.