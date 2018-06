Justin Timberlake dodržel slovo, s mariňačkou šel na rande

Podle místní televize WTVR se Justin Timberlake na plese námořníků choval úplně normálně a klidně se nechal vyfotit.

Ples však nebyl přístupný veřejnosti. Účastníci totiž musí být mariňáci v aktivní službě, v záloze, nebo v důchodu. Mohou si však pozvat civilisty coby hosty. Timberlake dostal pozvání na rande přes YouTube, stejně jako jeho kolegyně Mila Kunisová (více zde).

"Něco takového jsem předvídal. Ani si nepřipadám nějak zahnaný do rohu," přiznal tenkrát Timberlake novinářům Access Hollywood.

"Nikdo mě nikdy nezve na rande. Velmi mi to polichotilo. Také jsem slyšel, že Kelsey ovládá bojová umění, tak bychom se mohli třeba trošku poprat. To měl být žert. Ale jo, pokud mi to program dovolí, půjdu. Moc rád bych šel. Bude mi ctí," dodal krátce po netradičním pozvání.

Mila Kunisová a Justin Timberlake na premiéře filmu Kamarád taky rád v New Yorku

Američtí mariňáci v Afghánistánu zkoušeli své štěstí také u dalších celebrit. Pozvánky na ples dostaly už i herečky Jennifer Anistonová, Taylor Swiftová nebo Scarlett Johanssonová (více čtěte zde).