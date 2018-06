Justin Timberlake a Jessica Bielová poprvé ukázali syna Silase

Malý Silas Randall Timberlake na fotce pózuje s maminkou v dresu zpěvákova oblíbeného basketbalového týmu Memphis Grizzlies. Timberlake tento snímek zveřejnil na svém Instagramu.

Tam také letos v lednu po měsících spekulací potvrdil, že s manželkou čekají první dítě. Zveřejnil fotku, jak líbá těhotenské bříško své ženy (více zde).

Timberlake a Bielová spolu začali randit už v roce 2007. Několikrát se rozešli, ale v roce 2011 se zasnoubili. Pár se vzal před třemi lety v italském Fasanu. Svatba proběhla v utajení a aby byla opravdu soukromá, dozvěděli se hosté přesné místo obřadu až na poslední chvíli.

„Je úžasné být svoji. Obřad byl nádherný,“ uvedl pár v prohlášení pro časopis People, kterému také exkluzivně poskytl snímky ze svatby a všechny detaily.

Podle deníku Daily Mail se náklady na téměř týden trvající oslavy vyšplhaly na miliony dolarů.

Timberlake je devítinásobný držitel Ceny Grammy a čtyřnásobný držitel Emmy Awards. Začínal v chlapecké skupině ´N Sync. V roce 2002 vydal své první sólové album nazvané Justified, kterého se celosvětově prodalo více než 7 milionu kopií. Založil i svou vlastní nahrávací společnost nazvanou Tenman Records a oděvní značku William Rast. Věnuje se také herectví. Jeho zatím poslední singl Not A Bad Thing vyšel loni. V roce 2014 spolupracoval také na nové písničce Michaela Jacksona Love Never Felt So Good.

Bielová se proslavila seriálem Sedmé nebe, hrála v remakeu hororu Texaský masakr motorovou pilou a ve filmech Blade: Trinity, Iluzionista, Na sv. Valentýna, dalším remakeu Total Recall nebo ve snímku Hitchcock.