Justin Timberlake a Jessica Bielová mají syna Silase

Narození syna potvrdil Timberlake časopisu People. Jmenuje se Silas Randall Timberlake a on i jeho matka jsou v pořádku. To je vše, co populární zpěvák zveřejnil.

Slavný pár si prý pohlaví miminka nechal jako překvapení. Prostřední jméno Randall má chlapec po dědečkovi. Justin Timberlake ho má také.

Timberlake si vzal herečku Bielovou v roce 2012 v italském Fasanu po pětileté známosti. Své soukromí drží v tajnosti, dlouho tajili i těhotenství. Až když už Bielová bříško nemohla skrýt, dal Timberlake na internet fotku, kde ho líbá. Bylo to v den jeho narozenin a zpěvák k fotce napsal: „Právě jsem dostal největší dárek všech dob.“