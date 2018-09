Už nebudeme přátelé jako dřív, řekl Theroux o rozvodu s Anistonovou

„Dobrou zprávou je, že to byl pravděpodobně, a teď volím slova opravdu pečlivě, ten nejlaskavější rozchod, protože mezi námi není nepřátelství. Vyčerpávající byl jen způsob, jak to vnímají ostatní. Ale ani jeden z nás nezemřel, ani jeden nemíní po druhém házet noži. Bylo to spíš přátelské,“ řekl Theroux pro The New York Times.

I když se to podle něj čtenářům může zdát trochu nudné, s Jennifer se oba navzájem respektují a váží si jeden druhého natolik, že chtěli co nejméně bolestné odloučení.

„Srdcervoucí to je jen v tom smyslu, že naše přátelství postupně den ode dne už nebude stejné,“ prohlásil a dodal, že nemá pocit, že veřejnosti „dluží“ nějaké vysvětlení, proč se s manželkou rozešli.

Theroux a Anistonová se zasnoubili v srpnu 2012 a o tři roky později se vzali. Letos v únoru oznámili rozchod.

Bulvár spekuloval o tom, že důvodem rozpadu manželství bylo to, že zatímco Justin chtěl rodinu, Jennifer ne. Hvězda seriálu Přátelé si pak už poněkolikáté postěžovala, že podobné články jí ubližují.

„Nikdo nevidí za zavřené dveře a neví, jak jsou podobné útoky bolestivé pro mě i pro mé partnery. Je to opravdu citlivé téma. Nikdo ani netuší, čím jsem si kvůli takovým článkům za celý život prošla. Na ženy je ohledně mateřství vyvíjen ohromný tlak. Pokud v životě neotěhotní, jsou považovány za jakýsi zbytečný paskvil. Mým posláním na této planetě nejspíš není rodit děti,“ řekla Anistonová, která se smířila s tím, že nejspíš už děti mít nebude.