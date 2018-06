Je to strašné, říká o rozvodu Brangeliny manžel Jennifer Anistonové

„Jako dítě z rozvedené rodiny můžu jen říct, že je to strašná zpráva pro děti. To je vše, co se dá k tomu říct. Je divné, jakkoliv to komentovat. Ne vždy se vám daří. Je to strašné,“ řekl Theroux, když se ho zeptali na rozpad vztahu Angeliny Jolie a Brada Pitta.

Jennifer Anistonová, která si Justina Therouxe vzala loni, rozvod svého exmanžela nekomentovala. Přesto se stala ústřední postavou mnoha vtípků na adresu Angeliny a Brada (více zde).

Hereččina nejlepší kamarádka Courteney Coxová, která s ní hrála v seriálu Přátelé, se postavila na její stranu. „Mám pocit, že už jen když se o tom bavíme, že se to zhoršuje. Jí se to netýká,“ řekla Coxová novinářům.

Brad Pitt mezitím odřekl svou účast na premiéře dokumentu Voyage Of Time režiséra Terrence Malicka, na němž se producentsky podílel a načetl komentář k traileru. Chce se prý více soustředit na své rodinné záležitosti.

„Terrencův Voyage of Time je neuvěřitelně nádherný a jedinečný experimentální film pro děti a rodiny popisující zrození času. Jsem vděčný, že jsem byl součástí tak úžasného a poučného projektu, ale momentálně se více soustředím na moji rodinu a nechci odvádět pozornost od tohoto mimořádného filmu, který všem doporučuji vidět,“ řekl herec ve svém prohlášení.

Mluvčí Angeliny Jolie minulý týden oznámil, že herečka podala žádost o rozvod. S Bradem Pittem se vzali předloni a vychovávali spolu šest dětí. Právě o ně zřejmě půjde u rozvodu v první řadě. Majetkové poměry má herecká dvojice vyřešeny předmanželskou smlouvou (více zde).