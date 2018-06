Bieber seká dobrotu: přiznal bezohlednou jízdu a zaplatil za opici

Kanadslý popový zpěvák loni v březnu přijel s Mally do Mnichova bez náležitých dokladů o vakcinaci a povolení k převozu, takže zvíře zabavila celní správa. Když se Kanaďan o opičku do daného termínu nepřihlásil, stala se malpa kapucínská majetkem německé vlády a nyní žije v zoo na severu Německa.

Franz Emde z německé agentury pro ochranu přírody sdělil, že Kanaďan zaplatil tento týden pokutu 2100 eur za dovoz zvířete a také poplatky za péči. Pokud by Bieber záležitost s Mally nevyřešil, mohl by mít podle AP problémy při vstupu do Evropské unie.

Kromě toho se tento týden Bieber vyhnul i vězení za řízení pod vlivem marihuany, alkoholu a léků v ulicích Miami z ledna tohoto roku (více čtěte zde).

VIDEO: Policie zveřejnila záběry ze zatčení Biebera Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jeho právníci totiž dosáhli dohody s obžalobou, aby se jejich klient vyhnul soudnímu procesu. Bieber se osobně neúčastnil, ale prostřednictvím obhájce se přiznal k méně závažným proviněním: k bezohledné jízdě a že se bránil zatčení. Podle agentury Reuters také souhlasí s tím, že pošle v přepočtu přes milion korun na charitativní účely, podrobí se dvanáctihodinovému kurzu sebeovládání a zaplatí pokutu v přepočtu 10 tisíc korun.