Justin Bieber i přes trable se zákonem vydělal nejvíc z mladých umělců

Výdělky umělců do 30 let za rok 2013/2014 1. Justin Bieber (20) 80 milionů dolarů 2. One Direction (21) 75 milionů dolarů 3. Taylor Swiftová (24) 64 milionů dolarů 4. Bruno Mars (29) 60 milionů dolarů 5. Rihanna (26) 48 milionů dolarů 6. Miley Cyrusová (22) 36 milionů dolarů 7. Jennifer Lawrencová (24) 34 milionů dolarů 8. Lady Gaga (28) 33 milionů dolarů 9. Avicii (25) 28 milionů dolarů 10. Skrillex (26) 18 milionů dolarů