VIDEO: Americké úřady zveřejnily záběry ze zatčení Justina Biebera

Na zhruba desetihodinovém záznamu je Bieber jen v několika scénách. Vidět je například to, jak v cele dělá kliky. Některé záběry ale úřady na žádost právníků popové hvězdy nezveřejnily. K vidění mimo jiné není to, jak Bieber močí do odběrové nádoby kvůli drogovému testu.

Obžaloba viní Biebera z bezohledné jízdy a tvrdí, že řídil bez platného řidičského průkazu, pod vlivem drog a při zatýkání kladl odpor. V pondělí by na Floridě měl v této věci začít proces.

Skandály spojené s divokými večírky v poslední době zastínily Bieberovu hudební aktivitu. V polovině ledna policie našla v jeho domě u Los Angeles kokain. Prohlídku jeho příbytku vyvolalo udání, že na sousedův dům házel Bieber vajíčka. Když policisté hledali důkazy svědčící o údajném vandalismu, objevili v domě kokain. Podle médií nepatřila droga Bieberovi, ale rapperu Lil Zaovi, který patří k nejbližším Bieberovým spolupracovníkům.

Záběry z Bieberova zatčení vyšly den poté, co se kolem něj rozvinul další skandál. Jeho bodyguarda zadržela policie kvůli údajné krádeži fotoaparátu.

Bieberův osobní strážce Hugo Hesny před zábavním centrem Sandy Springs Funhouse na předměstí Atlanty vyzval fotografa, aby zpěváka nefotil. Ten ho ale neuposlechl, proto mu Hesny vzal foťák a odjel s ním. Přivolaná policie fotoaparát při prohlídce nalezla, objevila také menší množství marihuany. Hesny tvrdil, že fotoaparát neukradl, jen z něj chtěl vymazat snímky. Pak by ho prý vrátil.

Hesny se podle AP také zodpovídá z obdobného případu na Floridě, kde jinému fotografovi sebral fotoaparát. Soudní slyšení v této věci ho čeká v dubnu.

Bieber stál na hanbě před soudem a ošíval se: