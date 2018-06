Bieberův rozkrok baví lidi více než holý zadek Kardashianové

Díky nové reklamě přibylo výrobci spodního prádla Calvin Klein na sociálních sítích přes 3,6 milionu fanoušků. Hashtag #mycalvins za první dva dny jarní kampaně vygeneroval na Twitteru 1,6 milionu zmínění. To je pětkrát více než hashtag #breaktheinternet, kterým se označily snímky Kim Kardashianové pro magazín Paper.

Zpěvák tvrdí, že jeho fotky nebyly upraveny. Potvrdil mu to i jeho trenér. „Můžu s určitostí potvrdit, že je velmi obdařený. Zní to divně, když to říkám, ale je to tak,“ prohlásil fitness trenér Patrick Nilsson.

Podle stránky BreathHeavy.com ovšem snímky upravovali. Web zveřejnil také porovnání fotek před a po úpravě, ale po žádosti Bieberova týmu je stáhl.

„Bieber předem specifikoval, že chce být vyšší a mohutnější. Také mu zvětšili rozkrok,“ tvrdí zdroj z reklamní společnosti.

Kardashianové fotky úpravou prošly, jak prozradil šéfredaktor časopisu Paper. „Retušováno bylo mnohem méně, než si lidé myslí. Takto opravdu vypadá. Má dívčí úzký pas, obrovský zadek a hubené nožičky. To je ona. Řekl bych, že se retušovalo normálně jako na běžnou obálku,“ dodal Mickey Boardman.

Bieber i Kardashianová se dočkali také nejrůznějších parodií. Ze zpěváka si dělali legraci komici v show Saturday Night Live a profesionální celebrita se svou zadnicí zaujala vtipálky na internetu (více zde).