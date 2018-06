Justin Bieber po kolapsu na jevišti nadával fotografům

Justin Bieber měl v londýnské 02 Aréně odzpívat celkem čtyři koncerty. Už první skončil skandálem, protože zpěvák přišel na jeviště o 90 minut později. Jeho fanoušci jsou většinou školou povinní, takže řada z nich se dočkala pouhých pár písniček, než je rodiče před arénou vyzvedli. Zpěvák se jim omluvil až druhý den prostřednictvím Twitteru, kde jim napsal, že měl zpoždění jen 40 minut a mohly za to technické potíže.

Čtvrteční koncert měl taky namále. Devatenáctiletý zpěvák zkolaboval přímo na jevišti. "Dostal kyslíkovou masku od záchranářů,“ uvedl Bieberův mluvčí.

Justin Bieber dal na Twitter fotku z londýnské nemocnice, kde strávil noc po kolapsu na jevišti.

Situaci přímo na jeviště přišel fanouškům vysvětlit zpěvákův manažer Scooter Braun. "Justin začal mít velké těžkosti s dýcháním. Celý koncert si na to stěžoval, teď je v zákulisí se záchranáři a doktorem. Oni ho přesvědčují, aby odjel do nemocnice na vyšetření a podívali se mu na plíce,“ pronesl Braun do mikrofonu před davem Bieberových příznivců ihned po kolapsu.

Justin ale zdravotníky přesvědčil, aby ho na jeviště ještě pustili. Nakonec za velkých ovací přišel ze zákulisí a koncert dokončil. Až poté odjel do nemocnice.

Z nemocnice ho pustili už v pátek. Bieber ale hned způsobil rozruch. Před hotelem na něj čekali paparazzi, Bieberova ochranka je ale odstrčila. Jeden z fotografů si začal stěžovat, že ho napadli a doprovodil to slovy, ať se ten "zasr.. Bieber vrátí do Ameriky". To už ve zpěvákovi bouchly saze a začal si to s fotografem vyříkávat. Padala sprostá slova a Bieber se chtěl do fotografa pustit, ale jeho ochranka mu v tom zabránila a dostala ho do auta.

Justin Bieber se snažil nepozorovaně za svou ochrankou dojít do auta. Justin Bieber se chtěl s drzým fotografem prát.

Zpěvák to pak na Twitteru komentoval jako náročný týden. Poslední koncert odzpíval bez problémů.

Idol teenagerů je právě v polovině svého světového turné, které by mělo skončit až v srpnu. Zdá se ale, že je to na mladíka příliš náročné. Jeho tým ale ujišťuje, že další problémy na koncertech nebudou.