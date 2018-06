Justin Bieber plive na potkání, terčem byl muž ve VIP zóně i fanynky

Mladý zpěvák dělá skandály, kudy chodí. V hotelích a klubech po celém světě má špatnou pověst, protože on sám nebo jeho ochranka tam vždy ztropí výtržnost, pokud se k Bieberovi někdo přiblíží s fotoaparátem nebo mobilním telefonem.

Naposled to bylo v nočním klubu v Ohiu, kde zpěvákova ochranka napadla Addisona Ulhaqa za to, že si ve VIP zóně pořizoval Bieberovy fotky. Zpěvák k němu pak přišel a naplival mu do tváře.

Ulhaq druhý den odešel na policii, aby na kanadskou hudební hvězdu podal trestní oznámení. Ve výpovědi přitom student z Ohio State University prohlašuje, že si zpěváka nefotil ani si snímky pořizovat nehodlal.

Podle výpovědi "podezřelý řekl oběti, že jeho matka je děvka, jeho otec je svině a on sám je čubka“.

Ulhaq si nechal také provést testy na hepatitidu, protože mu Bieber naplival do nosu, úst a oka. Výsledek byl negativní.

Justin Bieber ale už zřejmě nerozlišuje mezi paparazzi a svými fanoušky a klidně poplive i je.

Před hotelem v Torontu se sešel dav Bieberových obdivovatelek a jejich idol milostivě vyšel na balkon i se svými kamarády. Místo aby děvčatům zamával, tak na ně plivl, což všem jeho kamarádům připadalo nesmírně vtipné.

Sám si fanynky před hotelem fotil a jejich video umístil na internet s popiskem: "Ráno jsem se probudil a viděl tohle. Nejlepší fanynky na světě, belieberky, sexyfanynky."

A zřejmě má pravdu, protože žádná z fanynek si na plivanec od Biebera nestěžovala.

