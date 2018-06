Justin Bieber skončil s otřesem mozku, narazil do skleněné stěny

Zpěvák si skleněné překážky nevšiml a napálil to rovnou do ní. Lékaři u něj diagnostikovali slabý otřes mozku s tím, že bude brzy zcela v pořádku.

"Byl jsem na 15 sekund v bezvědomí," tvrdil zpěvák, ale už krátce po kolizi se na nehodu díval s nadhledem.

"Právě jsem se praštil do hlavy a potřeboval trochu vody. Vše je v pořádku. Jsem Kanaďan. Jsme drsní. LOL. Vše je v pořádku. Jen to musím brát s nadhledem po zbytek noci. Ale zítra se do všeho zase kvůli vám vracím, lidi. Díky," vzkázal Bieber na Twitteru s tím, že sklo se může těšit na odvetu.

Zpěvák má se skleněnými překážkami problém opakovaně. Srážku s jednou utrpěl i v květnu 2010.