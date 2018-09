Justin Bieber se ožení. Vezme si dceru herce Baldwina, modelku Hailey

Justin Bieber a Hailey Baldwinová jsou nerozlučným párem od chvíle, kdy se k sobě letos po několika předchozích pokusech vrátili poté, co to Justinovi už poněkolikáté nevyšlo se zpěvačkou a herečkou Selenou Gomezovou (26).



Bieber a Baldwinová plánují velkou svatbu na příští týden. Ve čtvrtek si na radnici City Hall v New Yorku vyzvedli potřebné dokumenty. Veselka by měla proběhnout v rodné zemi zpěváka, Kanadě. Až v roce 2019 by se pak měla konat velká svatební párty pro všechny přátele obou hvězd, informoval server TMZ.

Zatímco Baldwinová si před pár dny užívala vysoké pracovní nasazení na Newyorském týdnu módy, Bieber pozval svého tchána, herce Stephena Baldwina (52), na hudební festival do Michiganu.

Mezitím se Stephenův starší a slavnější bratr, herec Alec Baldwin (60) vyjádřil ke vztahu své neteře. „Doufám, že Hailey a Justin si uvědomí, že pokud chtějí mít úspěšné manželství, musejí být pořád spolu. Justin má šílenou kariéru světové superstar a Hailey je úspěšná modelka. Jsem o dost starší než oni dva, ale oženil jsem se až před pár lety. S manželkou máme čtyři děti během čtyř a půl roku. Vše, co teď dělám, se týká jen a jen mé rodiny. Dostal jsem několik nabídek na natáčení, ale musel jsem je odmítnout. Na to, abych vzal s sebou manželku a děti, nebyl totiž rozpočet. A já bez nich už nikdy nechci být,“ prohlásil Baldwin.

Zpěvák a modelka spolu chodili již před dvěma lety. Slávu svého přítele tehdy Baldwinová neustála, ale vyplatilo se jí počkat. Jejich vztah v roce 2016 přiznala a dodala, že chození se superhvězdou nestálo za nic. „Lidé mě začali bombardovat textovkami a pořád mi bez přestání zvonil mobil. Všichni chtěli zjistit, jak to je, nebo jak se k Justinovi díky mně nějak dostat,“ prozradila tehdy Hailey v rozhovoru pro magazín Marie Claire.



Vztahy Justina Biebera 2010–2012: Herečka a zpěvačka Selena Gomezová

2012–2015: Modelka Hailey Baldwinová, celebrita Kourtney Kardashianová, modelka Xenia Deli, modelka Miranda Kerr, herečka a zpěvačka Selena Gomezová

2015–2016: Modelka Hailey Baldwinová

2016: Modelka Sofia Richie

2017–2018: Herečka a zpěvačka Selena Gomezová

2018: Modelka Baskin Champion

2018–současnost: Modelka Hailey Baldwinová