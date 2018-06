Justin Bieber: Doufám, že by Anne Franková byla má fanynka

"Bylo skutečně podnětné moci sem přijít. Anne byla skvělá dívka. Doufám, že by byla 'belieber'," napsala devatenáctiletá hvězda do návštěvní knihy.

Slovo "belieber" je výraz, kterým se častují jeho fanoušci.

Řada uživatelů Facebooku, na němž muzeum o Bieberově návštěvě informovalo, však komentář považovala za urážlivý. Zpěvák si podle nich chce oběť nacistického režimu přivlastnit. "Anne Franková jako belieber? To je jedna z nejvíce samolibých věcí, co jsem kdy četla," napsala na sociální síti například Tania Saez Pintová. Stovky dalších komentářů vyznívaly podobně.

Anne Franková

Židovka Anne Franková se narodila v roce 1929 ve Frankfurtu nad Mohanem a o pět let později odešla spolu s rodiči před nacistickým režimem do Nizozemska. Během války se tam rodina několik let skrývala a Anne si vedla deník, který je dnes jedním z nejznámějších svědectví o holocaustu. Nakonec byl však jejich úkryt prozrazen. Anne zemřela v roce 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen.

Vyjádření Justina Biebera je další z řady jeho faux pas, kterých se mladý zpěvák poslední dobou dopouští. Jeho turné začalo neslavně, když nechal své fanoušky v londýnské aréně dvě hodiny čekat a mnozí z nich tak odcházeli domů s pláčem, protože je rodiče vyzvedli dřív, než koncert skončil.

Justin Bieber (Berlín, 31. března 2013) Justin Bieber fotografům nadával a ochranka ho musela držet, aby se do nich nepustil.

Pak se pustil do křížku s fotografy a jednoho napadl před svým hotelem. Jeho bodyguardi zase vyvolali skandál ve vídeňském klubu Passage, kde fanouškům rozbíjeli mobilní telefony a kanadský zpěvák tam tak dostal doživotní zákaz vstupu. Vystěhovali ho i z luxusního hotelu v Paříži, údajně kvůli davům fanoušků, které se před hotelem tvořily a rušily tak ostatní hosty. Podle jiných zpráv za to ale mohlo Bieberovo nevhodné chování.