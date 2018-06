Justin Bieber daroval dětem na vánoční dárky deset milionů korun

Zpěvák Justin Bieber byl o letošních Vánocích štědrý. Ve své rodné Kanadě daroval tamní charitě Children’s Wish Foundation půl milionu dolarů, aby se za ně nakoupily dárky a věci.

Sedmnáctiletá popová hvězda přitom jen pár dní předtím v Las Vegas na základní škole věnovala dětem dárky v hodnotě sto tisíc dolarů a uspořádala benefiční koncert.

Bieber pak v Torontu také zpíval a setkal se tam i se třemi dětmi, jejichž život ohrožuje vážná choroba.

"Pro mě znamená celý svět, že vám můžu zazpívat, tady v tomto městě víc než kdekoli jinde," vzkázal Justin dětem na pódiu v Torontu.

Zpěvák nedávno přiznal, že ale na Santa Klause nikdy nevěřil. Ani nemohl, jeho maminka mu totiž od počátku tvrdila, že žádná nadpřirozená bytost nosící dětem dárky komínem krbu neexistuje.

Justin Bieber rozdává dárky na základní škole v Las Vegas (16. prosince 2011). Justin Bieber pro žáky základní školy v Las Vegas také zazpíval (16. prosince 2011).

"Její logikou bylo, že až vyrostu a zjistím, že Santa Klaus není skutečný, bylo by to, jako by mi lhala. A kdyby mi pak vyprávěla o svém Bohu, tak nemusím věřit ani v něj. Chtěla být ke mně celou dobu upřímná," prohlásil Bieber v rozhovoru pro AOL Music. "Ale přátelům jsem to nikdy neprozradil, abych je nezklamal. Byl jsem hodné dítě!"