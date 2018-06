Justin Bieber a Selena Gomezová se rozešli

Osmnáctiletý Bieber a o dva roky starší Gomezová zveřejnili svůj vztah v únoru 2011, když se po měsících zvěstí o tom, že spolu chodí, objevili společně na večírku po předávání Oscarů.

Bieber za pouhý rok vydal dvě alba, která putovala na špičku hudebního žebříčku - svátečně laděné Under the Mistletoe a nejnovější Believe. V září se dostal na první místo seznamu jednadvaceti hudebníků pod jednadvacet let časopisu Billboard. Stejnou poctu si vysloužil i vloni.

Selena Gomezová Justin Bieber

Gomezová se proslavila jako teenagerka v televizním seriálu společnosti Walt Disney Kouzelníci z Waverly. Slávu si užívá také jako popová zpěvačka.