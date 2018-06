Po transplantaci srdce je klidnější, říká Jakubisková o svém muži

"On ani problém nebývá s novým srdcem, na to jsou lékaři machři, ale s tělem, které se s ním nechce skamarádit. A mladí lidé, kteří mají v těle hodně síly a energie, mají ten problém mnohem větší, takže musí polykat léky, aby se tělo tolik nebránilo," říká pětasedmdesátiletý Jakubisko.

"Já mám po třiceti letech života s dramatickou herečkou a producentkou tělo dokonale vycvičené k tomu, aby se přizpůsobilo. Takže si se srdíčkem hned podalo ruku," dodává.

Jeho žena Deana na něm ale jistou změnu pozoruje. "Musím říct, že je Juraj hodnější, klidnější a míň se rozčiluje."

Jakubiskovi dárce srdce neznají, jen vědí, že byl z Prahy. "Jsem Slovák s českým srdcem," žertuje nyní režisér. Čekání na transplantaci ale bylo dlouhé a náročné. "Celé týdny si říkáte, už aby to bylo, a když to přijde, je to hrozný pocit," vzpomíná Jakubiskova žena.

Manželé se v dvojrozhovoru pro Magazín DNES rozpovídali nelichotivě o filmových cenách Český lev a došlo také na dopravní nehodu, při níž Deana Jakubisková předloni zabila chodce. "Nikdy nezapomenu na ten okamžik, byla tam malá mezera mezi auty a on najednou jako by spadl z nebe,“ říká.