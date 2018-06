Julii Robertsovou štvou velká ňadra

Hlavní hrdinka Dannyho parťáků 2 již více než tři měsíce kojí svoje dvojčata, chlapce Phinnaeuse a Hazela.

Na konci února se poprvé objevila na veřejnosti, neboť si nechtěla nechat ujít slavnostní předávání filmových ocenění Oscar. Se svým problémem se svěřila reportérovi televizního pořadu The Oprah Winfrey Show.

"Není to příliš k zasmání. Tohle jsou totiž jediné šaty, do nichž jsem se byla schopná se svými prsy vecpat. Myslím to vážně," podotkla.

Herečka pobírající za své role dvacetimilionové honoráře v dolarech, se před třemi lety provdala za kameramana Dannyho Modera, s nímž se jí díky asistované reprodukci podařilo přivést na svět loni v listopadu dvojčata. Herečka si ale ninak nemůže mateřství vynachválit. Ihned po porodu nechtěla o filmech a práci vůbec slyšet s tím, že zůstane na mateřské alespoň dva roky.

Za tři měsíce si to však rozmyslela a svoji přítomnost na Oscarech vysvětlovala tím, že chtěla přátelům ukázat, jak skvěle se má a jak výtečně vypadá. Štíhlou pevnou figuru údajně získala díky speciální sestavě cviků Pilates. "S dětmi doma jsem naprosto šťastná. Chtěla jsem připomenout lidem, že jsem neumřela, že jsem pouze porodila děti," hájila svou účast na slavnostním předávání Oscarů představitelka prostitutky z trháku Pretty Woman.