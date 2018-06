Julii Robertsovou manžel překvapil oslavou

Julia byla připravená na intimní večeři, a proto div neomdlela, když ji po vstupu do exkluzivního newyorského podniku The players club přivítala popěvkem Happy birthday více než stovka jejích přátel. Do zvuků sklenek při přípitcích hrál orchestr, který také objednal Moder.



Přitom média neustále informují o tom, že vztah Julie a Dannyho není tak zcela bez mráčku. Julia si prý dokonce myslí, že jejich vztah s Dannym může zachránit už jen dítě, ať vlastní, nebo adoptované.



Londýnský Daily Mirror uvedl, že Moder bývá častým hostem striptýzových klubů. Dvaatřicetiletá tanečnice jednoho takového podniku v Los Angeles se dala slyšet, že jí manžel superhvězdy skládal komplimenty a snažil se jí dotýkat.



"Upozornila jsem ho, že to nemá smysl, na což mi odpověděl: Dobrá, uvidíme se později," řekla slečna ze striptýzového klubu.





