Julie Robertsová podvádí manžela

"Julia tráví s Clooneyem více času, než se svým manželem," dal se slyšet jeden z Moderových přátel.



Clooney a Robertsová spolu nejdříve natáčeli film Ocean´s Eleven, kde hráli milence. Není bez zajímavosti, že v té době ještě rozvedená Robertsová prohlašovala, že Clooney neumí ani líbat, natož ještě něco navíc.



"Byla jsem překvapená, že muž, který byl označen jako nejvíce sexy ze všech hollywoodských herců, neumí dát ani pořádný polibek," řekla tehdy doslova Robertsová, která byla nedávno označena za nejpopulárnější herečku USA uplynulého roku. Ostatně tento titul získala už podeváté.



Robertsová a Clooney se znovu sešli při natáčení filmu Confessions Of A Dangerous Mind, kde jedenatřicetiletý Clooney debutoval jako režisér a Robertsová hrála jednu z hlavních rolí.



Kolegové roztrušovali, že "sladký páreček Clooney a Robertsová" byl nepřetržitě pohromadě, často spolu odcházel večer z natáčení společně a přicházel ráno s úsměvem a výrazem absolutního štěstí na tvářích.



Moder, znepokojený těmito řečmi, přiletěl do Toronta, kde se film natáčel, aby se na vlastní oči přesvědčil, co se děje mezi jeho ženou a režisérem. Julia se jeho strachu vysmála, jeho výtky prohlásila za neopodstatněné a své vztahy s Clooneyem nazvala "pevným přátelstvím".



Danny Moder a Julia Robertsová se brali loni v červenci. Aby se vůbec svatba mohla konat, musela Julia zaplatit Moderově manželce 150 000 liber za její souhlas s rozvodem.



Robertsová byla už také jednou vdaná. V polovině 90. let si vzala countryového zpěváka Lyla Lovetta, ale po jedenadvaceti měsících se s ním rozvedla. Před jejím sňatkem s Moderem ukončila čtyřletý vztah s Benjaminem Brattem. Mluvilo se také o jejích vztazích s Jasonem Patrikem, Dylanem McDermottem, Matthewem Perrym a Liamem Neesonem.