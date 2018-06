Julianne Mooreová se zasnoubila

Julianne Mooreová Americká herečka Julianne Mooreová na filmovém festivalu v Benátkách.

Budoucí manželé se seznámili v roce 1997 při natáčení filmu The Myth of Fingerprints. V té době byla už dvaačtyřicetiletá Julianne dva roky rozvedená s hercem Johnem Gouldem Rubinsem, jehož si vzala v roce 1984.Mooreová natočila téměř čtyřicet filmů. Pracovala s takovými režiséry, jako je Steven Spielberg, který ji bez zkoušek angažoval do svého filmu Jurský park 2, a Paulem Thomasem Andersonem mimo jiné ve filmech Magnólie, Psycho, Boogie Nights.Měla také štěstí na své herecké partnery. Ve filmu Dva v tom hrála s Hughem Grantem, s Harrisonem Fordem ve filmu Uprchlík, a Anthony Hopkinsem ve filmu Přežila jsem Picassa, s Davidem Duchovnym v komedii Evoluce, ve filmu Magnolie s Tomem Cruisem. Velkou popularitu jí přinesl film Nájemní vrazi se Silvestrem Stallonem a Antonio Banderasem.V roce 2001 zazářila ve filmu Hannibal, který se stal jedním z nejpopulárnějších filmů nejen v USA, ale na celém světě. Za roli agentky FBI Clarise Starlingové dostala honorář tři miliony dolarů.