Julianne Mooreová má alergii na cukr

Jeden z přítomných členů filmového štábu situaci komentoval následovně: "Julianne je až nebezpečně alergická na sacharózu, tedy řepný a třtinový cukr. Dnes ráno jí někdo omylem podal nápoj, který byl cukrem oslazen, a ona dostala prudkou alergickou reakci, takže jsme museli rychle volat záchranku."



A zrovna toho dne hodlal producent natočit veškeré společné scény s Dennisem Quaidem, jenže Julianne byla až do noci grogy a práce neschopná.



Hvězda snímků Big Lebowski, Magnolia či Hannibal Julianne Mooreová se nicméně podle vlastních slov dnes již cítí dobře a především je připravena pustit se do práce. "Doufám, že opět budu moci co nejrychleji na plac," nechala se slyšet.



"Život člověka, jehož organismus reaguje alergicky na cukr, se stane peklem. Co si alergik sám nepřipraví, to nesmí sníst. Nemá prakticky až na několik specializovaných prodejen možnost kupovat si jídlo a konzumovat je mimo domov během dne. Rovněž v restauracích je nutné dbát na to, aby skladba pokrmů byla takto postiženému upřesněna předem," říká odborný alergolog.

Julianne Moore ve filmu Magnolia režiséra Paula Thomase Andersona. Julianne Mooreová