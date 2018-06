Stárnutí není tak zlé, jak si myslíte, říká Julianne Moore

"Vzpomínám si, jak mi bylo 12 let a všichni mluvili o roce 2000 a zdálo se to tak daleko. Říkala jsem si, že to mi bude 40, a tenkrát se mi zdálo, že budu hrozně stará, nemohla jsem na to ani pomyslet, bylo to naprosto šokující,"řekla Moore pro magazín New Beauty.

"Ale když ten věk dosáhnete, je to mnohem méně strašné, než jste očekávali. Změny nejsou tak obrovské, a vše se děje velmi pozvolna. Stárnutí není tak zlé, jak si myslíte," dodala.

Herečka prozradila pár triků, jak působit mladě. Po matce má velmi světlou pleť a maminka ji učila, že o ni musí důkladně pečovat. To samé se snaží vštěpovat své dvanáctileté dceři Liv.

"Nechodily jsme na pláž před třetí hodinou a dělaly jsme věci, jako že jsme na ulici kráčely po stinné straně, abychom se vyhnuly slunci. Lidé jsou nyní opatrnější, ale tenkrát to bylo dost neobvyklé," řekla herečka.

Důraz klade na celkovou hydrataci. Půl roku pije kávu a dalších šest měsíců ji vymění za zelený čaj. Miluje akupunkturu a protože nesnáší hlučné posilovny, ve formě se udržuje cvičením jógy.

"Mám radši, když cvičím v klidu. Zvláště se mi líbí cvičebny, které nemají zrcadla. Je to čas, když necháte své tělo ponořit se do sebe," prohlásila.