Všichni stárnou. Je to výsada života, říká Julianne Moore

„Myslím, že by si lidé neměli říkat: To ne! Bude mi 40! Mohli by být také po smrti, takže by si život měli užít. Stárnutí je výsadou života. Když se lidé v literatuře a ve filmech snaží zastavit tento proces, vždy to končí katastrofou. Myslím, že je opravdu důležité přijmout svůj věk,“ uvedla herečka pro americký magazín InStyle.

Sama se přesvědčila, že vyzrálost a vyšší věk nemusí být u filmu vždy jen nevýhodou, přestože je podle ní Hollywood posedlý kultem mládí.

„Když jsem byla mladá, myslela jsem si, jak jsem na své herecké role připravená a zvládnu je. Když se ale podívám na moji přípravu nyní, je to k smíchu. Když jste mladý, říkáte si, že víte, jak na to. Ale čím jste starší, tím více si uvědomujete, že nic nevíte,“ prohlásila s tím, že kdysi své postavy brala jako samostatné bytosti, zatímco nyní jsou její součástí.

Julianne Moore, která loni měla tři filmové premiéry a v 2014 dokonce šest, svým osobitým stylem inspiruje ženy po celém světě. Nejen režiséři či filmoví producenti, ale i módní návrháři ji milují. Po velmi odvážných fotografiích pro kampaň Bulgari si ji vybral módní návrhář Karl Lagerfeld a osobně ji nafotil do kalendáře Pirelli 2011. Objevila se i na módním mole při exkluzivní utajované přehlídce dámské kolekce Toma Forda a stala se novou tváří značky Talbot’s.



Mezi poslední úspěchy si matka dvou dětí, syna Caleba (19) a dcery Liv (15), může připsat i celosvětovou kampaň pro značku Triumph, kdy pózovala pro kolekci spodního prádla.