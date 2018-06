Julián Záhorovský oslavoval rodinu

A nebyli by to zpěváci ze SuperStar, aby se někde neobjevili. Julián Záhorovský je příkladem toho, že ani sláva nemusí mladíkovi zamotat hlavu. Potvrzuje to i paní Marcela, která ho potkala na Dni rodiny v ZOO v Lešné, kde vystupoval. Ke všem byl pozorný a milý.