Julian Záhorovský: Jsem stále volný

Juliana to však neobtěžuje. Naopak. "Je mi to příjemné. Jen na ty dopisy už konečně musím začít odepisovat. Jestli mě už nějaká fanynka uhnala? Kdepak. Jsem pořád volný. Ani s Anetou nebo Šárkou jsem nikdy nic neměl. Někomu se možná něco zdálo, ale to se mu fakt jenom zdálo. Byly to všechno fámy, my byli jen kamarádi," říká Julian, u kterého má šanci dívka sympatická a se smyslem pro humor. "Vyhraněný typ nemám. Holka mě musí zaujmout na první pohled."

Julian má sice prázdniny, ale moc volna ho nečeká. "Pojedu na týden s kamarády na chatu na Seč, kde máme vždycky obrácený harmonogram. Ve dne tak do dvou odpoledne spíme a pak vydržíme sedět i do šesti do rána. Kluci moc hudebně nadaní nejsou, tak si občas zalezu někam do kouta a budu si brnkat na kytaru, zatímco oni budou kouřit a hrát karty," plánuje Julian, kterého o prázdninách nemine ani učení. "Nemám ještě uzavřenou klasifikaci za minulý rok, a tak mě v srpnu čekají zkoušky ze dvou předmětů - radioelektrických zařízení a elektrických měření, což nebude jednoduché. A v září z nich budu maturovat a k tomu ještě z češtiny a angličtiny. Uvidíme, jak dopadnu. Snad mi budou hvězdy nakloněny jako doteď."

Není co závidět

Myšlenky na studium však Julianu Záhorovskému hodně narušují myšlenky na jeho budoucnost na poli showbyznysu. "Všichni, co jsme se zúčastnili soutěže, jsme teď na startovní čáře a všechno nám teprve začíná. Já na sobě musím hlavně makat. Už jsem si například sehnal učitelku zpěvu, začínám pracovat na nějakých nápadech a skládám písničky, abych měl co hrát s novou kapelou, kterou chci dát dohromady. Rád bych totiž co nejdřív vydal desku. Během soutěže jsem neměl po večerech na nic chuť, navíc jsem v hotelu v Praze ani neměl kytaru. Na to musí být trpělivost. Nestačí pět minut hrát, aby to naskočilo. Trvá třeba i hodinu, než mě něco napadne," říká Julian.

Záhorovský by rád vystoupil také na koncertu několika finalistů soutěže Česko hledá SuperStar nazvaném "Leoš Mareš uvádí SuperPrázdniny" 15. července v ostravské ČEZ Aréně. "Koncertování mě baví a jsem moc rád, že by mě Janis Sidovský, jeden z pořadatelů koncertu, rád viděl vedle původně plánovaných pěti účinkujících - Anety Langerové, Šárky Vaňkové, Sámera Issy, Martiny Balogové a Tomáše Savky. Ale musím počkat na vyjádření Honzy Musila, i když jsem s jeho agenturou, která mě zastupuje, ještě nepodepsal smlouvu. Můžu upřímně říct, že na to, jestli podepsat nebo nepodepsat smlouvu někomu jinému, myslím každý den. Nemám v těch věcech vůbec jasno. Je to těžký. Ať nám to nikdo nezávidí."